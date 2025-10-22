«Мы сыграли хорошо, очень хорошо». Гвардиола — о победе «Сити» над «Вильярреалом» в ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу в матче с «Вильярреалом» (2:0) в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026.

«Мы сыграли хорошо, очень хорошо. Это правда, что на протяжении 20 минут во втором тайме они переигрывали нас. Но всё хорошо, настроение отличное, я всему очень рад. Мы забили голы в нужное время. Теперь в Лиге чемпионов нас ждут два домашних матча. Надо выходить и брать три очка в каждом из них. Понимаем, что ради успешного продолжения в турнире надо продолжать брать очки», —приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.

В следующем туре испанцы проведут матч в гостях с «Пафосом», а «Сити» встретится дома с дортмундской «Боруссией». Оба матча пройдут 5 ноября.