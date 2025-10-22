Скидки
22 октября главные новости спорта, футбольные трансферы, Лига чемпионов, хоккей, НХЛ, Александр Овечкин, КХЛ, теннис

«Арсенал» разгромил «Атлетико» в ЛЧ, 43 очка Дончича не спасли «Лейкерс». Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Лондонский «Арсенал» разгромил мадридский «Атлетико» в Лиге чемпионов, «Лос-Анджелес Лейкерс» стартовал в НБА с поражения от «Голден Стэйт Уорриорз», несмотря на 43 очка Луки Дончича, ЦСКА победил «Акрон» и занял первое место в группе Фонбет Кубка России. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Арсенал» разгромил «Атлетико» в матче Лиги чемпионов. У Дьёкереша — дубль.
  2. 43 очка Дончича с дабл-даблом не помогли «Лейкерс» уйти от поражения с «Голден Стэйт».
  3. ЦСКА обыграл «Акрон» благодаря двум голам во втором тайме в матче Кубка России.
  4. Стали известны три пары 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России из четырёх.
  5. «ПСЖ» одержал победу над «Байером» со счётом 7:2 в матче Лиги чемпионов, Дуэ оформил дубль.
  6. «Барселона» со счётом 6:1 разгромила «Олимпиакос» в матче ЛЧ, у Рашфорда дубль.
  7. «Кайрат» в большинстве не смог победить «Пафос» в матче Лиги чемпионов.
  8. Ла Лига объявила об отмене матча между «Барселоной» и «Вильярреалом» в США.
  9. Передача Овечкина помогла «Вашингтону» дома уверенно победить «Сиэтл».
  10. Три очка Сергачёва помогли «Юте» одолеть «Колорадо» в овертайме, у Бардакова ассист.
  11. Два очка Кросби и Малкина принесли «Питтсбургу» крупную победу в матче с «Ванкувером».
  12. «Спартак» спас матч в концовке третьего периода и вырвал победу у «Шанхая» по буллитам.
  13. Чемпион НБА «Оклахома» спасла стартовый матч сезона с «Хьюстоном» и выиграла в овертайме.
  14. Новак Джокович снялся с «Мастерса» в Париже.
