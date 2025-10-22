«Арсенал» разгромил «Атлетико» в ЛЧ, 43 очка Дончича не спасли «Лейкерс». Главное к утру
Лондонский «Арсенал» разгромил мадридский «Атлетико» в Лиге чемпионов, «Лос-Анджелес Лейкерс» стартовал в НБА с поражения от «Голден Стэйт Уорриорз», несмотря на 43 очка Луки Дончича, ЦСКА победил «Акрон» и занял первое место в группе Фонбет Кубка России. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Арсенал» разгромил «Атлетико» в матче Лиги чемпионов. У Дьёкереша — дубль.
- 43 очка Дончича с дабл-даблом не помогли «Лейкерс» уйти от поражения с «Голден Стэйт».
- ЦСКА обыграл «Акрон» благодаря двум голам во втором тайме в матче Кубка России.
- Стали известны три пары 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России из четырёх.
- «ПСЖ» одержал победу над «Байером» со счётом 7:2 в матче Лиги чемпионов, Дуэ оформил дубль.
- «Барселона» со счётом 6:1 разгромила «Олимпиакос» в матче ЛЧ, у Рашфорда дубль.
- «Кайрат» в большинстве не смог победить «Пафос» в матче Лиги чемпионов.
- Ла Лига объявила об отмене матча между «Барселоной» и «Вильярреалом» в США.
- Передача Овечкина помогла «Вашингтону» дома уверенно победить «Сиэтл».
- Три очка Сергачёва помогли «Юте» одолеть «Колорадо» в овертайме, у Бардакова ассист.
- Два очка Кросби и Малкина принесли «Питтсбургу» крупную победу в матче с «Ванкувером».
- «Спартак» спас матч в концовке третьего периода и вырвал победу у «Шанхая» по буллитам.
- Чемпион НБА «Оклахома» спасла стартовый матч сезона с «Хьюстоном» и выиграла в овертайме.
- Новак Джокович снялся с «Мастерса» в Париже.
