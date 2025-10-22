«Арсенал» разгромил «Атлетико» в ЛЧ, 43 очка Дончича не спасли «Лейкерс». Главное к утру

Лондонский «Арсенал» разгромил мадридский «Атлетико» в Лиге чемпионов, «Лос-Анджелес Лейкерс» стартовал в НБА с поражения от «Голден Стэйт Уорриорз», несмотря на 43 очка Луки Дончича, ЦСКА победил «Акрон» и занял первое место в группе Фонбет Кубка России. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».