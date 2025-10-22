Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Видеообзор выездной победы «Манчестер Сити» над «Вильярреалом» в матче ЛЧ

В матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 английский «Манчестер Сити» обыграл на выезде испанский «Вильярреал» (2:0). Игра проходила на стадионе «Керамика» в Вильярреале.

На 17-й минуте счёт в игре открыл норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. На 40-й минуте португальский полузащитник гостей Бернарду Силва укрепил преимущество гостей.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В следующем туре испанцы проведут матч в гостях с «Пафосом», а «Сити» встретится дома с дортмундской «Боруссией». Оба матча пройдут 5 ноября.

Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА — французский «ПСЖ». Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.