Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Оренбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видеообзор выездной победы «Манчестер Сити» над «Вильярреалом» в матче ЛЧ

Видеообзор выездной победы «Манчестер Сити» над «Вильярреалом» в матче ЛЧ
Аудио-версия:
Комментарии

В матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 английский «Манчестер Сити» обыграл на выезде испанский «Вильярреал» (2:0). Игра проходила на стадионе «Керамика» в Вильярреале.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 22:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Окончен
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Холанд – 17'     0:2 Б. Силва – 40'    

На 17-й минуте счёт в игре открыл норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. На 40-й минуте португальский полузащитник гостей Бернарду Силва укрепил преимущество гостей.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В следующем туре испанцы проведут матч в гостях с «Пафосом», а «Сити» встретится дома с дортмундской «Боруссией». Оба матча пройдут 5 ноября.

Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА — французский «ПСЖ». Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Материалы по теме
«Мы сыграли хорошо, очень хорошо». Гвардиола — о победе «Сити» над «Вильярреалом» в ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android