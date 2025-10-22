Скидки
Челси — Аякс. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Игорь Колыванов: в обороне у «Динамо» периодически такое — болельщики за головы хватаются

Экс-нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов высказался о предстоящем матче бело-голубых в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с самарскими «Крыльями Советов».

Fonbet Кубок России . Группа B. 6-й тур
22 октября 2025, среда. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
«Непростой и интересный матч. «Динамо» играет в симпатичный футбол и создаёт моменты, но в обороне у них периодически происходит такое, что болельщики за головы хватаются. У «Крыльев» есть характер и неплохой подбор футболистов. Самарцам не всегда удается добиться желаемого, но сейчас они понемножку выбираются из опасной зоны», — сказал Колыванов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Московское «Динамо» и «Крылья Советов» сыграют друг с другом 22 октября на столичной «ВТБ Арене», игра начнётся в 18:00 мск. Победитель этой встречи займёт второе место в кубковой группе B и выйдет в 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ), где сыграет с петербургским «Зенитом». Проигравший продолжит борьбу за Кубок России в нижней сетке плей-офф (Пути регионов).

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
