Челси — Аякс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Лиги чемпионов по футболу 2025/2026 на 22 октября

Расписание матчей Лиги чемпионов — 2025/2026 по футболу на 22 октября
Комментарии

Сегодня, 22 октября, состоятся девять матчей 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги чемпионов 22 октября (время московское):

19:45. «Атлетик» Бильбао – «Карабах»;
19:45. «Галатасарай» – «Будё-Глимт»;
22:00. «Монако» – «Тоттенхэм Хотспур»;
22:00. «Спортинг» – «Марсель»;
22:00. «Аталанта» – «Славия» Прага;
22:00. «Айнтрахт» – «Ливерпуль»;
22:00. «Реал» Мадрид – «Ювентус»;
22:00. «Челси» – «Аякс»;
22:00. «Бавария» – «Брюгге».

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь матчей Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов
