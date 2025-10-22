Расписание матчей Лиги чемпионов — 2025/2026 по футболу на 22 октября

Сегодня, 22 октября, состоятся девять матчей 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги чемпионов 22 октября (время московское):

19:45. «Атлетик» Бильбао – «Карабах»;

19:45. «Галатасарай» – «Будё-Глимт»;

22:00. «Монако» – «Тоттенхэм Хотспур»;

22:00. «Спортинг» – «Марсель»;

22:00. «Аталанта» – «Славия» Прага;

22:00. «Айнтрахт» – «Ливерпуль»;

22:00. «Реал» Мадрид – «Ювентус»;

22:00. «Челси» – «Аякс»;

22:00. «Бавария» – «Брюгге».

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.