Флик прокомментировал победу «Барселоны» над «Олимпиакосом» со счётом 6:1 в Лиге чемпионов
Поделиться
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу своей команды в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов над «Олимпиакосом» (6:1).
Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 19:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
6 : 1
Олимпиакос
Пирей, Греция
1:0 Лопес Мартин – 7' 2:0 Лопес Мартин – 39' 2:1 Эль-Кааби – 54' 3:1 Ямаль – 68' 4:1 Рашфорд – 74' 5:1 Лопес Мартин – 76' 6:1 Рашфорд – 79'
Удаления: нет / Эссе – 57'
«Олимпиакос» высоко прессинговал, но первый гол Фермина помог нам. Маркус Рашфорд сыграл сегодня хорошо. Он всегда на поле, и ему непросто играть роль «девятки». В итоге он создавал моменты, заработал пенальти. Важно и то, что он забивает. Он даёт мне 100 процентов того, чего я от него жду.
Я всегда мыслю позитивно. Теперь мы в силах победить в Мадриде. Возможно, к выходным пара игроков вернётся в состав. Эта крупная победа над «Олимпиакосом» зарядит нас уверенностью в себе», — цитирует Флика официальный сайт УЕФА.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 октября 2025
-
10:05
-
09:55
-
09:54
-
09:51
-
09:50
-
09:50
-
09:45
-
09:44
-
09:40
-
09:40
-
09:35
-
09:30
-
09:26
-
09:25
-
09:13
-
09:00
-
08:56
-
08:35
-
08:23
-
08:10
-
07:22
-
07:15
-
07:04
-
06:52
-
06:15
-
05:59
-
05:40
-
05:26
-
05:15
-
04:56
-
04:53
-
04:48
-
04:16
-
02:47
-
02:28