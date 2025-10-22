Скидки
Флик прокомментировал победу «Барселоны» над «Олимпиакосом» со счётом 6:1 в Лиге чемпионов

Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу своей команды в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов над «Олимпиакосом» (6:1).

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 19:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
6 : 1
Олимпиакос
Пирей, Греция
1:0 Лопес Мартин – 7'     2:0 Лопес Мартин – 39'     2:1 Эль-Кааби – 54'     3:1 Ямаль – 68'     4:1 Рашфорд – 74'     5:1 Лопес Мартин – 76'     6:1 Рашфорд – 79'    
Удаления: нет / Эссе – 57'

«Олимпиакос» высоко прессинговал, но первый гол Фермина помог нам. Маркус Рашфорд сыграл сегодня хорошо. Он всегда на поле, и ему непросто играть роль «девятки». В итоге он создавал моменты, заработал пенальти. Важно и то, что он забивает. Он даёт мне 100 процентов того, чего я от него жду.

Я всегда мыслю позитивно. Теперь мы в силах победить в Мадриде. Возможно, к выходным пара игроков вернётся в состав. Эта крупная победа над «Олимпиакосом» зарядит нас уверенностью в себе», — цитирует Флика официальный сайт УЕФА.

