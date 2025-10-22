Флик прокомментировал победу «Барселоны» над «Олимпиакосом» со счётом 6:1 в Лиге чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу своей команды в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов над «Олимпиакосом» (6:1).

«Олимпиакос» высоко прессинговал, но первый гол Фермина помог нам. Маркус Рашфорд сыграл сегодня хорошо. Он всегда на поле, и ему непросто играть роль «девятки». В итоге он создавал моменты, заработал пенальти. Важно и то, что он забивает. Он даёт мне 100 процентов того, чего я от него жду.

Я всегда мыслю позитивно. Теперь мы в силах победить в Мадриде. Возможно, к выходным пара игроков вернётся в состав. Эта крупная победа над «Олимпиакосом» зарядит нас уверенностью в себе», — цитирует Флика официальный сайт УЕФА.