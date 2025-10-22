«Зенит» — «Оренбург»: текстовая трансляция матча Кубка России начнётся в 20:30 мск

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 22 октября, состоится матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Зенит» и «Оренбург». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Юрий Карпов из Петрозаводска. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После пяти матчей в группе A «Зенит» набрал 15 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Оренбург» — второй (8).

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны, обыграв «Краснодар».