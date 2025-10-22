Челестини признался, что его разозлили пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Акроном»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался по итогам игры 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Акроном» (3:2). Тольяттинская команда забила оба своих гола, реализовав 11-метровые удары. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком (Владивосток).

— Как вы отреагировали на два пенальти во втором тайме?

— Если говорить честно, то я разозлился, поскольку судья поставил пенальти после увиденных на повторе лёгких касаний. Судьи должны способствовать качественной игре, помогать, а сейчас мы идём не в лучшем направлении. Если честно, то в эпизоде с нашим голом показалось, что мяч на несколько сантиметров вышел за линию, и камеры этого не увидели.

В такие моменты и нужен VAR, но специального повтора не оказалось. Мы со скамейки видели, что мяч, скорее, вышел за пределы поля. И вот эти эпизоды меня, наоборот, расстроили. Это должно помогать рефери судить. Но применение компьютера в современном футболе мне не очень нравится, — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.