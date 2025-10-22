Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Аякс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Акрона» Тедеев: нет никаких слухов об отставке, мы будем двигаться вместе

Главный тренер «Акрона» Тедеев: нет никаких слухов об отставке, мы будем двигаться вместе
Комментарии

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев заявил, что в руководстве тольяттинского клуба не рассматривается вариант его отставки.

«Нет никаких слухов об отставке. Руководство чётко дало понять, куда мы двигаемся. Мы единая команда, будем двигаться вместе ровно столько, сколько нам даст Господь», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Накануне «Акрон» вылетел из Фонбет Кубка России на стадии группового этапа Пути РПЛ. Команда заняла последнее место в своей группе. В Мир Российской Премьер-Лиге тольяттинцы идут на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 11 очков за 12 туров.

Материалы по теме
Видео
Пять голов — в видеообзоре матча Кубка России ЦСКА — «Акрон»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android