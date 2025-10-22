Главный тренер «Акрона» Тедеев: нет никаких слухов об отставке, мы будем двигаться вместе

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев заявил, что в руководстве тольяттинского клуба не рассматривается вариант его отставки.

«Нет никаких слухов об отставке. Руководство чётко дало понять, куда мы двигаемся. Мы единая команда, будем двигаться вместе ровно столько, сколько нам даст Господь», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Накануне «Акрон» вылетел из Фонбет Кубка России на стадии группового этапа Пути РПЛ. Команда заняла последнее место в своей группе. В Мир Российской Премьер-Лиге тольяттинцы идут на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 11 очков за 12 туров.