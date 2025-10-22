Скидки
Челси — Аякс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Атлетик — Карабах: во сколько начало матча 3-го тура Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию онлайн 22 октября 2025 года

«Атлетик» — «Карабах»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 22 октября, состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся испанский «Атлетик» и азербайджанский «Карабах». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао (Испания). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2025, среда. 19:45 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Не начался
Карабах
Агдам, Азербайджан
В двух стартовых турах Лиги чемпионов «Атлетик» проиграл дортмундской «Боруссии» (1:4) и лондонскому «Арсеналу» (0:2). «Карабах» сенсационно добыл две победы — над «Бенфикой» (3:2) и «Копенгагеном» (2:0).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
