«Атлетик» — «Карабах»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 22 октября, состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся испанский «Атлетик» и азербайджанский «Карабах». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао (Испания). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

В двух стартовых турах Лиги чемпионов «Атлетик» проиграл дортмундской «Боруссии» (1:4) и лондонскому «Арсеналу» (0:2). «Карабах» сенсационно добыл две победы — над «Бенфикой» (3:2) и «Копенгагеном» (2:0).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.