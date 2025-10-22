Александр Бубнов назвал недоразумением гол Дмитрия Воробьёва в ворота ЦСКА
Бывший игрок «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал гол нападающего Дмитрия Воробьёва в ворота ЦСКА (3:0) в матче 12-го тура Мир РПЛ. Форвард железнодорожников забил ударом от углового флажка.
Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17' 2:0 Воробьёв – 45+3' 3:0 Комличенко – 88'
— У него мяч свалился. Вот. Поэтому он не бил по воротам, это гол-недоразумение, да.
— Это лучший гол в истории РПЛ?
— Нет, конечно. Какой там? Таких недоразумений знаешь сколько будет ещё и было уже?
— Ну он необычный.
— Необычный знаешь в каком смысле? Что там вся команда «Локомотива» схватилась за голову и все смеялись, не радовались, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».
