Челси — Аякс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Футбол Новости

Александр Бубнов назвал недоразумением гол Дмитрия Воробьёва в ворота ЦСКА
Комментарии

Бывший игрок «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал гол нападающего Дмитрия Воробьёва в ворота ЦСКА (3:0) в матче 12-го тура Мир РПЛ. Форвард железнодорожников забил ударом от углового флажка.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17'     2:0 Воробьёв – 45+3'     3:0 Комличенко – 88'    

— У него мяч свалился. Вот. Поэтому он не бил по воротам, это гол-недоразумение, да.

— Это лучший гол в истории РПЛ?
— Нет, конечно. Какой там? Таких недоразумений знаешь сколько будет ещё и было уже?

— Ну он необычный.
— Необычный знаешь в каком смысле? Что там вся команда «Локомотива» схватилась за голову и все смеялись, не радовались, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

