Шуманский: Матвей Кисляк — лидер ЦСКА в столь юном возрасте

Футболист московского ЦСКА Артём Шуманский обозначил лидера армейской команды в текущем сезоне. Он выделил молодого полузащитника Матвея Кисляка, отметив его весомый вклад в игру и результаты команды.

«Кисляк — лидер команды. Он стал им в столь юном возрасте. Конечно, его присутствие помогает команде. Это видно по его результативным действиям. Он играет в центре полузащиты, в той зоне, где не особо нужны голы. Но он помогает команде даже голевыми передачами и голами, поэтому могу сказать, что он лидер ЦСКА, — сказал Артём Шуманский в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.