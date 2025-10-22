Центральный защитник «ПСЖ» Илья Забарный повторил уникальное историческое «достижение» в Лиге чемпионов, сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Украинец в матче общего этапа с леверкузенским «Байером» (7:2) дважды сфолил, после чего в обоих случаях в ворота французского гранда назначали пенальти. После первого нарушения на 24-й минуте игрок получил жёлтую карточку, после второго фола на 37-й минуте — красную. Таким образом, Забарный стал лишь третьим игроком в истории ЛЧ с удалением и двумя «привезёнными» пенальти.

Забарный выступает за «ПСЖ» с лета этого года. Ранее воспитанник академии киевского «Динамо» играл за английский «Борнмут».