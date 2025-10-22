Илья Забарный повторил уникальное историческое «достижение» в Лиге чемпионов
Центральный защитник «ПСЖ» Илья Забарный повторил уникальное историческое «достижение» в Лиге чемпионов, сообщает телеграм-канал Opta Sports.
Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 22:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
2 : 7
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Пачо – 7' 1:1 Гарсия – 38' 1:2 Дуэ – 41' 1:3 Кварацхелия – 44' 1:4 Дуэ – 45+3' 1:5 Мендеш – 50' 2:5 Гарсия – 54' 2:6 Дембеле – 66' 2:7 Витинья – 90'
Удаления: Андрих – 31' / Забарный – 37'
Украинец в матче общего этапа с леверкузенским «Байером» (7:2) дважды сфолил, после чего в обоих случаях в ворота французского гранда назначали пенальти. После первого нарушения на 24-й минуте игрок получил жёлтую карточку, после второго фола на 37-й минуте — красную. Таким образом, Забарный стал лишь третьим игроком в истории ЛЧ с удалением и двумя «привезёнными» пенальти.
Забарный выступает за «ПСЖ» с лета этого года. Ранее воспитанник академии киевского «Динамо» играл за английский «Борнмут».
