22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Бубнов выставил оценки игрокам «Локомотива» и ЦСКА по итогам матча 12-го тура РПЛ

Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» выставил оценки игрокам «Локомотива» и ЦСКА по итогам матча 12-го тура Мир РПЛ. Встреча прошла 18 октября на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Иван Абросимов. Победу в матче одержали железнодорожники со счётом 3:0.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17'     2:0 Воробьёв – 45+3'     3:0 Комличенко – 88'    

Бубнов оценил игру каждого футболиста «Локомотива», принявшего участие в этой встрече, на пятёрку. У ЦСКА по двойке получили Алеррандро, Глеб Пополитов и Энрике Кармо.

Фото: «Коммент.Шоу»

Фото: «Коммент.Шоу»

После 12 туров в чемпионате России «Локомотив» набрал 26 очков и занимает первое место в турнирной таблице. ЦСКА заработал 24 очка и располагается на третьей строчке.

