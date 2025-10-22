Видеообзор разгромной победы «Интера» над «Юнионом» в матче Лиги чемпионов

Накануне состоялся матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались бельгийский «Юнион» и миланский «Интер». Игра проходила на стадионе «Лотто Парк» (Брюссель, Бельгия). В качестве главного арбитра встречи выступил Гленн Нюберг из Швеции. Матч закончился победой гостей со счётом 4:0.

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Первый гол во встрече забил крайний защитник итальянской команды Дензел Думфрис на 41-й минуте. Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес увеличил преимущество своей команды в счёте на 45+1-й минуте. Во втором тайме полузащитник чёрно-синих Хакан Чалханоглу довёл счёт до разгромного, реализовав пенальти на 53-й минуте. На 76-й минуте форвард гостей Франческо Эспозито установил окончательный счёт в матче – 4:0.

После 3-го тура «Интер» занимает второе место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав девять очков. «Юнион» набрал три очка и располагается на 23-й строчке.