Главная Футбол Новости

Видеообзор разгромной победы «Интера» над «Юнионом» в матче Лиги чемпионов

Аудио-версия:
Комментарии

Накануне состоялся матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались бельгийский «Юнион» и миланский «Интер». Игра проходила на стадионе «Лотто Парк» (Брюссель, Бельгия). В качестве главного арбитра встречи выступил Гленн Нюберг из Швеции. Матч закончился победой гостей со счётом 4:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 22:00 МСК
Юнион
Брюссель, Бельгия
Окончен
0 : 4
Интер М
Милан, Италия
0:1 Думфрис – 41'     0:2 Мартинес – 45+1'     0:3 Чалханоглу – 53'     0:4 Эспозито – 76'    

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Первый гол во встрече забил крайний защитник итальянской команды Дензел Думфрис на 41-й минуте. Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес увеличил преимущество своей команды в счёте на 45+1-й минуте. Во втором тайме полузащитник чёрно-синих Хакан Чалханоглу довёл счёт до разгромного, реализовав пенальти на 53-й минуте. На 76-й минуте форвард гостей Франческо Эспозито установил окончательный счёт в матче – 4:0.

После 3-го тура «Интер» занимает второе место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав девять очков. «Юнион» набрал три очка и располагается на 23-й строчке.

Комментарии
