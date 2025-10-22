Скидки
Челси — Аякс. Прямая трансляция
Гендиректор «Акрона» — о слухах об уходе Тедеева: бред, у меня нет даже номера Гончаренко

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев ответил на слухи о том, что тольяттинцы могут уволить главного тренера Заура Тедеева.

«Никаких поползновений по тренеру нет и не было. Мы плывём в одной лодке. Мы сказали ребятам, что вся надежда на них.

Слухи про Гончаренко и Игнашевича — полный бред. Я к ним с уважением отношусь, но нет. У меня нет их даже телефонов в записной книжке», — сказал Клюшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Накануне «Акрон» вылетел из Фонбет Кубка России на стадии группового этапа Пути РПЛ. Команда заняла последнее место в своей группе. В Мир Российской Премьер-Лиге тольяттинцы идут на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 11 очков за 12 туров.

