Гендиректор «Акрона» ответил, можно ли назвать Артёма Дзюбу легендой клуба

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев ответил, можно ли назвать нападающего Артёма Дзюбу легендой тольяттинского клуба. 37-летний Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. Его соглашение с клубом действует до июня 2026 года.

— Знаете ли что-то о планах Дзюбы после этого сезона?

— Закончится сезон, поговорим с ним и всё обсудим. Мы друг другом довольны. Что будет в конце сезона, посмотрим.

— Уже можете назвать его легендой «Акрона»?

— Пока лучшим бомбардиром в истории клуба не стал, так что есть куда стремиться, — сказал Клюшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.