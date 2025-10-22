Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Аякс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Акрона» ответил, можно ли назвать Артёма Дзюбу легендой клуба

Гендиректор «Акрона» ответил, можно ли назвать Артёма Дзюбу легендой клуба
Комментарии

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев ответил, можно ли назвать нападающего Артёма Дзюбу легендой тольяттинского клуба. 37-летний Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. Его соглашение с клубом действует до июня 2026 года.

— Знаете ли что-то о планах Дзюбы после этого сезона?
— Закончится сезон, поговорим с ним и всё обсудим. Мы друг другом довольны. Что будет в конце сезона, посмотрим.

— Уже можете назвать его легендой «Акрона»?
— Пока лучшим бомбардиром в истории клуба не стал, так что есть куда стремиться, — сказал Клюшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Материалы по теме
Артём Дзюба отреагировал на слухи о возможной отставке Тедеева из «Акрона»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android