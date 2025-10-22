Лионель Абба подвёл итоги матча Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Манчестер Сити»

Комментатор Okko Лионель Абба подвёл итоги матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встретились «Вильярреал» и «Манчестер Сити». Британский коллектив добыл победу со счётом 2:0.

«В матче 3-го тура Лиги чемпионов для «Вильярреала» с «Манчестер Сити» самым главным интересом было то, что приезжает Родри. Перед матчем его награждали в память о том, что в 2024 году он получил «Золотой мяч». Он вошёл в аллею славы «Вильярреала». На этом памятные вещи для «Вильярреала» и его болельщиков закончились.

«Манчестер Сити» контролировал встречу с самого начала. Очень много доминировал, очень много владел мячом. Естественно, были вопросы по поводу того, как «Вильярреал» собирается держать лучшего бомбардира Холанда, который до этой встречи в 11 матчах подряд забивал. И Марселино, главный тренер «Вильярреала», ответил на этот вопрос очень странно, потому что он выпустил Хуана Фойта в стартовом составе с капитанской повязкой. Это центральный защитник, который отсутствовал достаточно продолжительное время. И в результате Холанд нашёл свой момент и его реализовал. Это произошло уже в первом тайме. «Манчестер Сити» после этого не отпускал вожжи.

У «Вильярреала» вообще ничего не получалось в атаке. В первом тайме нанесли всего лишь два удара. Впереди у «Вильярреала» в центре поля лучшим был Пап Гейе. Пытался что-то креативить, пытался что-то создавать. Но этого было недостаточно. В первом тайме, ближе к концу, Бернарду Силва забил из центральной зоны штрафной площадки головой. Это многое говорит о том, что большие проблемы у «Вильярреала» были в обороне. Во втором тайме «Манчестер Сити» засушил игру полностью. «Вильярреал» пытался за счёт замен что-то поменять. Но только в самом конце после углового сумели пробить в штангу. Этого тоже оказалось недостаточно. Заслуженная победа «Манчестер Сити» со счётом 2-0. «Манчестер Сити» набирает семь очков в этом розыгрыше Лиги чемпионов. А у «Вильярреала» остаётся один набранный балл. Пеп Гвардиола радуется, все болельщики «Манчестер Сити» радуются. Всё абсолютно по делу, всё закономерно», — сказал Абба в беседе с корреспондентом «Чемпионата».