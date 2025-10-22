Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Аякс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» в пятый раз в сезоне РПЛ стал лучшей командой тура по ожидаемым голам

«Зенит» в пятый раз в сезоне РПЛ стал лучшей командой тура по ожидаемым голам
Комментарии

Санкт-петербургский «Зенит» в пятый раз в этом сезоне Мир Российской Премьер-Лиги стал лучшей командой тура по метрике xG (ожидаемые голы), сообщает телеграм-канал «Яндекс Спорттех». В 12-м туре сине-бело-голубые играли с «Сочи» и одержали победу со счётом 3:0, по итогам этой встречи показатель ожидаемых голов команды Сергея Семака был равен 3,03.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Алип – 12'     0:2 Мантуан – 54'     0:3 Мостовой – 86'    

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Локомотив», набравший 26 очков. «Краснодар» (26) — второй, ЦСКА (24) — третий. «Зенит» (23) располагается на четвёртой строчке. Действующий чемпион России — «Краснодар».

Материалы по теме
Вратарь «Зенита» Адамов: надо догонять, а потом — перегонять тех, кто пока выше в таблице
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android