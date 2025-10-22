«Зенит» в пятый раз в сезоне РПЛ стал лучшей командой тура по ожидаемым голам
Санкт-петербургский «Зенит» в пятый раз в этом сезоне Мир Российской Премьер-Лиги стал лучшей командой тура по метрике xG (ожидаемые голы), сообщает телеграм-канал «Яндекс Спорттех». В 12-м туре сине-бело-голубые играли с «Сочи» и одержали победу со счётом 3:0, по итогам этой встречи показатель ожидаемых голов команды Сергея Семака был равен 3,03.
Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Алип – 12' 0:2 Мантуан – 54' 0:3 Мостовой – 86'
По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Локомотив», набравший 26 очков. «Краснодар» (26) — второй, ЦСКА (24) — третий. «Зенит» (23) располагается на четвёртой строчке. Действующий чемпион России — «Краснодар».
