«Зенит» в пятый раз в сезоне РПЛ стал лучшей командой тура по ожидаемым голам

Санкт-петербургский «Зенит» в пятый раз в этом сезоне Мир Российской Премьер-Лиги стал лучшей командой тура по метрике xG (ожидаемые голы), сообщает телеграм-канал «Яндекс Спорттех». В 12-м туре сине-бело-голубые играли с «Сочи» и одержали победу со счётом 3:0, по итогам этой встречи показатель ожидаемых голов команды Сергея Семака был равен 3,03.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Локомотив», набравший 26 очков. «Краснодар» (26) — второй, ЦСКА (24) — третий. «Зенит» (23) располагается на четвёртой строчке. Действующий чемпион России — «Краснодар».