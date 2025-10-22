Алхазов прокомментировал крупную победу «Арсенала» над «Атлетико» в Лиге чемпионов

Комментатор Okko Денис Алхазов высказался по итогам матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встретились лондонский «Арсенал» и мадридский «Атлетико». «Канониры» добыли победу со счётом 4:0.

«Атлетико» удержался первые полчаса игры, пробовал игру под разным соусом: пробовал и мяч подержать, отказывался от этого, когда «Арсенал» нажимал в прессинге. Был первый час очень плотного, вязкого футбола, без особого пространства для «Арсенала». «Атлетико» полагался на острые выпады, на Х-фактор, на фактор гения Хулиана Альвареса. Его удар по пустым воротам, когда он промазал немного, и удар в перекладину в начале второго тайма — это было здорово. Потом сработал главный трюк, главное орудие «Арсенала». Штрафной, конечно, Габриэл Магальяйнс. Это просто глыба. По-моему, он уже около 20 голов забил со времён своего прихода в «Арсенал».

И угадайте, как он их забивает: как и сейчас против «Атлетико» Мадрид. И потом Диего Симеоне совершил тройную замену, которая страшно подвела «Атлетико» Мадрид. Замена произошла, и «Атлетико» рассыпался. Гол Льюиса-Скелли — там просто побросали вышедшие со скамейки игроки. И вот эта тройка «Атлетико Мадрид» попала при 0:1 в очень тестостеронный футбол. Потом случилось 0:2, 0:3, 0:4. За 13 минут рассыпался «Атлетико». А «Арсенал», конечно, очень клинически убийственная команда. Вот эти моменты слабости чувствует блестяще, и всегда на выручку приходят стандарты. Два мяча со стандартов. В этом сезоне восемь туров АПЛ, 10 голов со стандартов. Прибавляем к этому ещё три тура Лиги чемпионов. 12 голов со стандартов. Удивительная статистика. «Арсенал» — это мощнейшая команда. Может быть, не самая зрелищная, но насколько дисциплинированно она держит мяч и матч в своих руках-ногах, это выдающееся мастерство», — сказал Алхазов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».