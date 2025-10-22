Глава Ла Лиги Хавьер Тебас сделал резкое заявление об отмене матча «Барселоны» в США

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас сделал резкое заявление в связи с решением отменить матч 17-го тура соревнования с участием «Барселоны» и «Вильярреала» в США. Игра должна была состояться 20 декабря. Напомним, команды Ла Лиги не играли первые несколько секунд после стартового свистка в матчах 9-го тура в знак протеста в отношении проведения указанной встречи за рубежом.

«Сегодня испанский футбол упустил возможность сделать шаг вперёд, заявить о себе на мировом уровне и укрепить своё будущее. К «честности соревнований» апеллируют те, кто годами подвергал сомнению эту честность, оказывая давление на судей, руководителей, создавая искажённые истории или используя политическое и медийное давление в качестве спортивного инструмента. А другие, возможно, неосознанно и добросовестно, были втянуты в дебаты по поводу информации, которая уже обсуждалась в 2018 году, где эта предполагаемая «информация» – которая у них была тогда и сейчас – была просто предлогом для прекращения проекта.

Я хочу поблагодарить «Вильярреал» и «Барселону» за их приверженность и щедрость, когда они стали частью проекта, целью которого было только развитие нашего турнира. Они не думали о себе, они думали обо всех. Ла Лига продолжит работать серьёзно и убеждённо, чтобы испанский футбол оставался конкурентоспособным, противостоя тем, кто стремится его разрушить, но всегда уважая его корни и обеспечивая его устойчивость. Испанский футбол заслуживает того, чтобы смотреть в будущее с амбициями, а не со страхом. Мы будем продолжать пытаться. На этот раз мы были очень близки», – написал Тебас в социальной сети Х.

