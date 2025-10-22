Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Аякс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас сделал резкое заявление об отмене матча «Барселоны» в США

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас сделал резкое заявление об отмене матча «Барселоны» в США
Аудио-версия:
Комментарии

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас сделал резкое заявление в связи с решением отменить матч 17-го тура соревнования с участием «Барселоны» и «Вильярреала» в США. Игра должна была состояться 20 декабря. Напомним, команды Ла Лиги не играли первые несколько секунд после стартового свистка в матчах 9-го тура в знак протеста в отношении проведения указанной встречи за рубежом.

Испания — Примера . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 21:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сегодня испанский футбол упустил возможность сделать шаг вперёд, заявить о себе на мировом уровне и укрепить своё будущее. К «честности соревнований» апеллируют те, кто годами подвергал сомнению эту честность, оказывая давление на судей, руководителей, создавая искажённые истории или используя политическое и медийное давление в качестве спортивного инструмента. А другие, возможно, неосознанно и добросовестно, были втянуты в дебаты по поводу информации, которая уже обсуждалась в 2018 году, где эта предполагаемая «информация» – которая у них была тогда и сейчас – была просто предлогом для прекращения проекта.

Я хочу поблагодарить «Вильярреал» и «Барселону» за их приверженность и щедрость, когда они стали частью проекта, целью которого было только развитие нашего турнира. Они не думали о себе, они думали обо всех. Ла Лига продолжит работать серьёзно и убеждённо, чтобы испанский футбол оставался конкурентоспособным, противостоя тем, кто стремится его разрушить, но всегда уважая его корни и обеспечивая его устойчивость. Испанский футбол заслуживает того, чтобы смотреть в будущее с амбициями, а не со страхом. Мы будем продолжать пытаться. На этот раз мы были очень близки», – написал Тебас в социальной сети Х.

Паркуй автобус и выиграй PS5!
Паркуй автобус и выиграй PS5!
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2Ranymw22nd
Материалы по теме
Официально
«Барселона» сделала заявление в связи с отменой матча команды в США
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android