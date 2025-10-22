Гендиректор «Акрона» высказался о желании Дегтярёва ужесточить лимит на легионеров

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в российском футболе.

«Лимит — это упаковка и косметика. Можно 11 в заявке сделать и три на поле, любой вариант лимита ничего не изменит. Российский футболист должен быть конкурентоспособным на международной арене, а не в РПЛ. В противном случае можно МФЛ переименовать в РПЛ — получим 11 россиян в старте.

Нам нужна конкурентоспособная среда в детском футболе, инфраструктура. Сейчас у нас два-три крутых молодых появилось, мы радуемся. Но должно же быть больше. А те, кто работает на развитие футбольных клубов, должны работать на перспективу, а не на один год с целью занять место в пресловутом топ-8 или не вылететь. Нужно, чтобы работа через пять лет дала воспитанника в старте», — сказал Клюшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.