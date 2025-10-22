Голевой пас от вратаря рукой — в видеообзоре матча Лиги чемпионов «Ньюкасл» — «Бенфика»

Накануне состоялся матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались английский «Ньюкасл Юнайтед» и португальская «Бенфика». Игра проходила на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Шимон Марциняк из Польши. Матч закончился победой хозяев поля со счётом 3:0.
Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Счёт во встрече открыл нападающий «сорок» Энтони Гордон на 32-й минуте. Во втором тайме, на 71-й минуте, форвард Харви Барнс забил гол с передачи вратаря своей команды Ника Поупа. На 83-й минуте Харви Барнс оформил дубль. Отметим, что Гордон набрал 1+1 по системе «гол+пас» в этом матче.
После трёх матчей «Ньюкасл Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав шесть очков. «Бенфика» не набрала очков и располагается на 34-й строчке.
