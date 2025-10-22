Скидки
Челси — Аякс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Голевой пас от вратаря рукой — в видеообзоре матча Лиги чемпионов «Ньюкасл» — «Бенфика»

Голевой пас от вратаря рукой — в видеообзоре матча Лиги чемпионов «Ньюкасл» — «Бенфика»
Аудио-версия:
Накануне состоялся матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались английский «Ньюкасл Юнайтед» и португальская «Бенфика». Игра проходила на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Шимон Марциняк из Польши. Матч закончился победой хозяев поля со счётом 3:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 22:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Окончен
3 : 0
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1:0 Гордон – 32'     2:0 Барнс – 70'     3:0 Барнс – 83'    

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Счёт во встрече открыл нападающий «сорок» Энтони Гордон на 32-й минуте. Во втором тайме, на 71-й минуте, форвард Харви Барнс забил гол с передачи вратаря своей команды Ника Поупа. На 83-й минуте Харви Барнс оформил дубль. Отметим, что Гордон набрал 1+1 по системе «гол+пас» в этом матче.

После трёх матчей «Ньюкасл Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав шесть очков. «Бенфика» не набрала очков и располагается на 34-й строчке.

Новости. Футбол
