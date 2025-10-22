Скидки
Челси — Аякс. Прямая трансляция
22:00 Мск
«Какая-то компенсация». Генич — о победе «Акрона» в матче с «Пари НН»

Комментарии

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался по итогам матча 12-го тура Мир РПЛ между тольяттинским «Акроном» и «Пари НН». Прошедшая в субботу, 18 октября, встреча завершилась победой «Акрона» со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 1
Акрон
Тольятти
0:1 Лончар – 71'    

«Мне показалось, что это какая-то компенсация. Я понимаю, о каких-то там высоких вещах говорю, но «Акрон» явно не своё место занимал, и было ощущение, что во многих матчах им откровенно не повезло. Ну прямо вот совсем не по делу они уступали или не выигрывали. Например, они там 2:0 с «Рубином» вели, с «Зенитом» вот этот пенальти…» — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

