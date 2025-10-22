Скидки
«Это вообще трындец». Генич — о возможной замене Станковича на Гарсию в «Спартаке»

Известный футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на информацию, что «Спартак» может возглавить испанский специалист Луис Гарсия. Действующим главным тренером красно-белых является Деян Станкович.

«Если пишут про Луиса Гарсию Пласу, ну это совсем плохо, это прямо совсем беда. То есть если там говорят, что Кахегао ставит палки в колёса, чтобы не договориться с Ивичем, а сам ведёт переговоры с Луисом Гарсией Пласой и уже якобы договорился, там даже Marca уже написала, что он поедет в «Спартак», то это вообще трындец. Это вообще трындец, я не знаю, «Спартак» где-то в зазеркалье, что ли, находится?!» — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После 12 туров Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на семь очков.

