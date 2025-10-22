Скидки
Челси — Аякс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Генич после 12-го тура РПЛ предсказал, кто станет чемпионом

Комментарии

Известный футбольный комментатор Константин Генич после 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги спрогнозировал, кто станет чемпионом России в текущем сезоне.

— Кто станет чемпионом, как тебе кажется прямо сейчас? Вот если посмотреть на текущие топ-5.
— «Зенит». Ты другого ответа от меня ждал? — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Локомотив», набравший 26 очков. «Краснодар» (26) — второй, ЦСКА (24) — третий. «Зенит» (23) располагается на четвёртой строчке. Действующий чемпион России — «Краснодар».

