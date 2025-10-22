Скидки
Челси — Аякс. Прямая трансляция
Ринат Билялетдинов: давно не видел игроков с такой скоростью, как у Глебова, это дар божий

Ринат Билялетдинов: давно не видел игроков с такой скоростью, как у Глебова, это дар божий
Комментарии

Российский тренер Ринат Билялетдинов высоко оценил потенциал молодых футболистов ЦСКА Матвея Кисляка и Кирилла Глебова.

— Могут ли Кисляк и Глебов вырасти в будущих звёзд российского футбола?
— Могут! Давно не видел футболистов с такой скоростью, как у Глебова. Это дар божий. У Кирилла скорость привязана к голове — это очень важный компонент. И есть скоростная техника.

Несомненно, он может вырасти в очень ценного для любой команды игрока, какую бы игру она ни проповедовала. При любой схеме скоростной игрок — это дар. Такими футболистами не разбрасываются, поэтому он может вырасти», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

