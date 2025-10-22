Скидки
20-летний футболист погиб, врезавшись на своём мотоцикле в корову посреди дороги

20-летний футболист погиб, врезавшись на своём мотоцикле в корову посреди дороги
Комментарии

20-летний футболист Антони Илано, выступавший за бразильскую молодёжную команду «Пиауи», погиб в результате ДТП в Бразилии, сообщает онлайн-издание The Sun. По данным источника, спортсмен ехал домой с вечеринки по случаю дня рождения своего отца ранним утром в понедельник, 20 октября, и столкнулся с коровой, оказавшейся на проезжей части.

Илано скончался на месте происшествия, по факту столкновения футболиста с животным ведётся расследование. Бразильские клубы выразили соболезнования семье и близким игрока.

Антони Илано считался перспективным футболистом региона и регулярно привлекался к матчам молодёжного уровня.

