Кечинов: игра молодых футболистов «Спартака» предопределила результат матча с «Динамо» Мх

Российский экс-футболист Валерий Кечинов высказался по итогам матча 6-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России, где встречались махачкалинское «Динамо» и московский «Спартак». Красно-белые одержали победу со счётом 3:1.

«Тяжёлая игра, как это обычно бывает с «Динамо» Махачкала. Была упорная игра до момента, когда «Спартак» забил второй мяч. Было понятно, что «Спартак» уже не упустит победу. Радует, что молодые футболисты «Спартака» проявили себя очень ярко. Их игра предопределила результат. Дмитриев, Массалыга и Добродицкий очень порадовали», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.