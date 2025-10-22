Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Аякс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Как будто ты под водой бегаешь». Эдуард Сперцян — о поле на «Анжи-Арене»

«Как будто ты под водой бегаешь». Эдуард Сперцян — о поле на «Анжи-Арене»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян раскритиковал поле стадиона «Анжи-Арена» в Каспийске, где 18 октября чёрно-зелёные провели матч 12-го тура Мир РПЛ с махачкалинским «Динамо» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 17:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Сперцян – 43'     0:2 Са – 80'    

— Что там с полем в Каспийске вообще? Как бегается, как играется, как дышится?
— Всё очень печально, если честно. Очень тяжёлое поле, оно очень травмоопасное. Но это очень важные очки, поэтому мы рады победе, и надо забыть это.

— Мы привыкли слышать от игроков, от тренеров «тяжёлое поле». А вот это что значит — тяжёлое поле? Оно проваливается, ноги быстро забиваются или как? Или оно просто неровное? Вот в чём его особенность?
— Было много песка, и оно не держало вообще. То есть железные шипы, не железные — разницы нету. Было очень скользко. И, конечно, как будто ты под водой бегаешь. Просто такие ощущения, — сказал Сперцян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Как же удачно «отмазался» Сперцян! Капитан добыл победу «Краснодару» после скандала
Как же удачно «отмазался» Сперцян! Капитан добыл победу «Краснодару» после скандала
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android