«Как будто ты под водой бегаешь». Эдуард Сперцян — о поле на «Анжи-Арене»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян раскритиковал поле стадиона «Анжи-Арена» в Каспийске, где 18 октября чёрно-зелёные провели матч 12-го тура Мир РПЛ с махачкалинским «Динамо» (2:0).

— Что там с полем в Каспийске вообще? Как бегается, как играется, как дышится?

— Всё очень печально, если честно. Очень тяжёлое поле, оно очень травмоопасное. Но это очень важные очки, поэтому мы рады победе, и надо забыть это.

— Мы привыкли слышать от игроков, от тренеров «тяжёлое поле». А вот это что значит — тяжёлое поле? Оно проваливается, ноги быстро забиваются или как? Или оно просто неровное? Вот в чём его особенность?

— Было много песка, и оно не держало вообще. То есть железные шипы, не железные — разницы нету. Было очень скользко. И, конечно, как будто ты под водой бегаешь. Просто такие ощущения, — сказал Сперцян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».