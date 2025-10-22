Скидки
Генич: план Черчесова и такая стратегия под «Динамо» — прямо близко к идеалу

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался по итогам матча 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и грозненским «Ахматом». Прошедшая в воскресенье, 19 октября, встреча завершилась вничью со счётом 2:2.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Сергеев – 16'     1:1 Мелкадзе – 21'     1:2 Касинтура – 88'     2:2 Тюкавин – 90+3'    

«Вот 10-15 минут «Динамо». Всё оставшееся время, мне кажется, в матче говорить можно исключительно только про «Ахмат». Даже не глядя на статистику, вот план, который был у Черчесова, и такая стратегия под «Динамо», от и до — прямо близко к идеалу было», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

По состоянию на сегодняшний день «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат» — девятый. Обе команды набрали по 16 очков.

