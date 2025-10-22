Скидки
Челси — Аякс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Видеообзор матча Лиги чемпионов «Кайрат» — «Пафос»

Видеообзор матча Лиги чемпионов «Кайрат» — «Пафос»
Комментарии

Накануне состоялся матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 между «Кайратом» и «Пафосом». Игра, проходившая на стадионе «Центральный» в Алма-Ате (Казахстан), завершилась вничью со счётом 0:0. В качестве главного арбитра матча выступил Крис Кавана (Ланкашир, Англия).

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 0
Пафос
Пафос, Кипр
Удаления: нет / Коррея – 4'

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

«Кайрат» не смог одержать первую победу в основном этапе Лиги чемпионов, несмотря на то что играл в большинстве почти весь матч. Игрок «Пафоса» Жоау Коррея получил прямую красную карточку на пятой минуте за удар ногой по лицу в центре поля.

В следующем туре «Кайрат» встретится с миланским «Интером». «Пафос» сыграет с «Вильярреалом». Обе встречи состоятся 5 ноября.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

