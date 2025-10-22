Скидки
Игрок «Динамо» Касерес: очень хорошо, что Карпин знает испанский, — нам это помогает

Комментарии

Парагвайский защитник московского «Динамо» Хуан Касерес высказался о главном тренере команды Валерии Карпине, отметив умение российского специалиста говорить по-испански. Будучи игроком, Карпин выступал за «Сельту».

«Очень хорошо, что Карпин говорит по-испански. Нам, латиноамериканцам, это очень помогает. Но также здорово, что у нас есть переводчик Фабио. На тренировках Валерий Георгиевич всё-таки больше говорит с нами на русском через переводчика», — сказал Касерес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Динамо» после 12 туров Мир РПЛ занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 16 очков.

