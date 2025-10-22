Скидки
Челси — Аякс. Прямая трансляция
22:00 Мск
Константин Генич: у «Спартака» вообще отсутствует понятие баланса

Константин Генич: у «Спартака» вообще отсутствует понятие баланса
Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался о проблемах московского «Спартака». Команда идёт на шестом месте в Мир РПЛ. В матче 12-го тура чемпионата России «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» — 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Сулейманов – 54'     1:1 Барко – 85'    
Удаления: Джику – 26' / нет

«Вот если смотреть глобально, у «Спартака» вообще отсутствует понятие баланса, как кажется. Потому что есть очень креативная, разнообразная группа атаки, которая, правда, в первом тайме, играя в меньшинстве, ничего толком создать не смогла. Но при этом нет какого-то вот понимания. Вот мы говорим про «Балтику» — у неё есть баланс, в «Краснодаре» есть баланс, ЦСКА тоже этот баланс имеет, у «Локомотива» сейчас этот баланс есть, у «Динамо», к сожалению, этого баланса нет, и у «Спартака» этого баланса нет», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Новости. Футбол
