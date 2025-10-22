Константин Генич: у «Спартака» вообще отсутствует понятие баланса

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался о проблемах московского «Спартака». Команда идёт на шестом месте в Мир РПЛ. В матче 12-го тура чемпионата России «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» — 1:1.
«Вот если смотреть глобально, у «Спартака» вообще отсутствует понятие баланса, как кажется. Потому что есть очень креативная, разнообразная группа атаки, которая, правда, в первом тайме, играя в меньшинстве, ничего толком создать не смогла. Но при этом нет какого-то вот понимания. Вот мы говорим про «Балтику» — у неё есть баланс, в «Краснодаре» есть баланс, ЦСКА тоже этот баланс имеет, у «Локомотива» сейчас этот баланс есть, у «Динамо», к сожалению, этого баланса нет, и у «Спартака» этого баланса нет», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
