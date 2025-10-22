Дисквалификацию Флика не отменили, тренер «Барселоны» пропустит матч с «Реалом»

Дисквалификацию главного тренера «Барселоны» Ханс-Дитера Флика не отменили, немецкий специалист пропустит матч 10-го тура Ла Лиги с мадридским «Реалом», который состоится в ближайшее воскресенье, 26 октября. Об этом сообщает испанское онлайн-издание AS.

По данным источника, дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) отклонил апелляцию каталонцев, поданную после удаления Флика в матче 9-го тура Ла Лиги с «Жироной» (2:1).

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата Испании занимает мадридский «Реал». «Сливочные» опережают идущую следом «Барселону» на два очка.