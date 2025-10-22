Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Аякс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дисквалификацию Флика не отменили, тренер «Барселоны» пропустит матч с «Реалом»

Дисквалификацию Флика не отменили, тренер «Барселоны» пропустит матч с «Реалом»
Комментарии

Дисквалификацию главного тренера «Барселоны» Ханс-Дитера Флика не отменили, немецкий специалист пропустит матч 10-го тура Ла Лиги с мадридским «Реалом», который состоится в ближайшее воскресенье, 26 октября. Об этом сообщает испанское онлайн-издание AS.

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По данным источника, дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) отклонил апелляцию каталонцев, поданную после удаления Флика в матче 9-го тура Ла Лиги с «Жироной» (2:1).

Следи за знаками на пути к победе – финиш уже близко!
Следи за знаками на пути к победе – финиш уже близко!
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2Ranymyz1MK

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата Испании занимает мадридский «Реал». «Сливочные» опережают идущую следом «Барселону» на два очка.

Материалы по теме
Глава Ла Лиги Хавьер Тебас сделал резкое заявление об отмене матча «Барселоны» в США
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android