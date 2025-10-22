Сперцян ответил, как повлияла на него скандальная ситуация с Ндонгом

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил, как него повлияла ситуация с расистским скандалом. В 11-м туре Мир Российской Премьер-Лиги защитник «Ахмата» Усман Ндонг получил красную карточку за удар плечом в челюсть Сперцяну во время стычки на 85-й минуте. Капитану «быков» была показана жёлтая карточка за провокации. После игры Ндонг обвинил соперника в расизме. Сперцян эти обвинения опроверг. Позже КДК признал, что в словах Эдуарда не было расистского посыла.

«Сначала как будто смешно было, что за ситуация. А потом, когда увидел, что это официальное заявление от «Ахмата» и так далее, понял, что что-то там не так. Поэтому я и выступил, поэтому пришлось сказать. Но никак не повлияла. Мы разобрались. То, что штраф, честно, непонятно за что, но ладно», — сказал Сперцян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».