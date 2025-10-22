Стало известно, при каких обстоятельствах Сафонов может получить ещё один шанс в «ПСЖ»

Заместитель главного редактора онлайн-издания L'Equipe Жан-Филип Леклер рассказал, при каких обстоятельствах российский голкипер Матвей Сафонов может получить ещё один шанс в «Пари Сен-Жермен».

«Дело не в недостатке доверия тренерского штаба к Сафонову, а в ещё большей уверенности в Шевалье. Энрике без колебаний расстался с Доннаруммой, одним из лучших вратарей мира, чтобы освободить место для Шевалье. Это его личный выбор, очень сильный выбор, и он считает, что Шевалье, молодому вратарю, нужно время. Поэтому Шевалье должен был бы либо провалить много матчей, либо получить травму, чтобы Сафонов получил ещё один шанс. Россиянину решать, принять это или уйти», — приводит слова Леклера Odds.ru.

Матвей выступает за парижан с 2024 года. В минувшем сезоне российский вратарь провёл 17 матчей, пропустив 13 голов. Семь раз Матвей покидал поле, сохранив свои ворота в неприкосновенности. Вместе с «ПСЖ» россиянин стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов УЕФА. В этом сезоне Сафонов на клубном уровне ещё не играл.