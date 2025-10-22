Скидки
Челси — Аякс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Валерий Кечинов: ЦСКА остаётся одним из главных претендентов на самые высокие места

Валерий Кечинов: ЦСКА остаётся одним из главных претендентов на самые высокие места
Комментарии

Российский экс-футболист Валерий Кечинов высказался об игре и амбициях московского ЦСКА. Накануне армейцы обыграли «Акрон» (3:2) в матче 6-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа D. 6-й тур
21 октября 2025, вторник. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Акрон
Тольятти
1:0 Шуманский – 45'     1:1 Беншимол – 65'     2:1 Кисляк – 78'     3:1 Алеррандро – 82'     3:2 Беншимол – 90+5'    

«В какой-то мере ЦСКА реабилитировался за крупное поражение в матче с «Локомотивом». ЦСКА сейчас на приличном ходу. Они остаются одним из главных претендентов на самые высокие места. Просто бывают такие игры, как с «Локомотивом», когда у соперника получается всё. Армейцы продолжат играть так же, как это было с «Акроном». ЦСКА — очень приличная команда, игроки друг друга понимают», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Новости. Футбол
