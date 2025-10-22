«Локомотив» — на 96-м месте в рейтинге лучших академий мира, киевское «Динамо» — 13-е

Международный центр спортивных исследований CIES опубликовал рейтинг 100 лучших клубных академий, в котором 96-е место занял московский «Локомотив», а киевское «Динамо» стало 13-м. В исследовании изучались 49 лиг мира, учитывали количество подготовленных игроков, уровень клубов, за которые они выступали в прошлом году, а также количество проведённых футболистами минут.
Топ-5 рейтинга выглядит следующим образом:
1. «Бенфика» (количество воспитанников – 93).
2. «Барселона» (76).
3. «Ривер Плейт» (97).
4. «Аякс» (80).
5. «Бока Хуниорс» (86).
Отметим, что «Локомотив» стал единственным российским клубом, представленным в данном рейтинге. От академии железнодорожников, по подсчётам CIES, было заиграно 30 футболистов. У «Динамо» Киев — 63.