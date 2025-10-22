Скидки
Челси — Аякс. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Мостовой: не думал, что «Атлетико» проиграет «Арсеналу» 0:4, есть вопросы к Симеоне

Комментарии

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался по итогам матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и «Арсеналом» (0:4).

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
4 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Магальяйнс – 57'     2:0 Мартинелли – 64'     3:0 Дьёкереш – 67'     4:0 Дьёкереш – 70'    

«Я тоже не предполагал, что «Атлетико» проиграет «Арсеналу» 0:4. Думал, если проиграют, то в один мяч. Что происходит? Здесь вопросы нужно задавать Симеоне. Он много лет работает с командой.

Видимо, идёт перестроение, футболисты взрослеют. Это нормальное явление — так часто бывает. Был период, когда «Арсенал» был грозной командой, а потом много лет ничего не мог выиграть с Венгером. Такое может происходить и с «Атлетико», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

