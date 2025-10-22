Саприн высказался о предстоящем матче «Карабаха» и «Атлетика» в Лиге чемпионов

Комментатор Okko Николай Саприн поделился ожиданиями от матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Атлетик» — «Карабах». Игра пройдёт сегодня, 22 октября, в Испании.

«Удивительно, но Бильбао и «Карабах» находятся сегодня на абсолютно разных полюсах таблицы. Для тех же басков нынешняя игра приобретает характер чуть ли не решающей. Очков у них нет совсем. В контексте такого яркого начала турнира тем же «Карабахом» это выглядит аномально – и потому необходимость обязательно выигрывать сегодня для «Атлетика» трудно переоценить. Ещё и поэтому на предматчевой пресс-конференции у Эрнесто Вальверде чуть ли не на лоб глаза полезли, когда ему стали приписывать слова о том, что баскам предстоит в этой игре лёгкая прогулка и вынос соперника примерно на 9:0. Вальверде в принципе такие заявления несвойственны, а сейчас и подавно: тут хотя бы 1:0 победить. Впрочем, кажется, лучше мотиватора для предматчевой установки в раздевалке для главного тренера гостей Курбана Курбанова уже не придумать.

У чемпиона Азербайджана перед этой игрой как будто нет потерь, и это отличная новость. А дальше всё зависит уже от готовности «Карабаха» уверенно действовать в сложных ситуациях, которую, например, они уже демонстрировали месяц назад в Лиссабоне. Вели Касумов, знаменитый азербайджанский нападающий 80-90-х годов, который в своё время немало играл на Пиренеях (в том числе и в матчах на «Сан-Мамесе»), предсказал здесь весёлую ничью 2:2. Но предупредил, что для успеха «Карабах» должен не бояться в условиях такого тяжёлого выезда играть в свой футбол – только тогда есть надежда на хороший результат.

У Бильбао не будет разве что Прадоса, который уже давно травмирован, – но всё же для «Атлетика» это, по всему выходит, ключевая потеря, которая на сегодняшний день практически невосполнима. Несомненно, и Руис де Галарета, и Хаурехисар тоже заслуживают мест в сердце полузащиты, но по статистике именно с травмой Прадоса для басков и началась чёрная полоса; с тех пор команда выиграла только одну встречу. Тем не менее, полагаю, в столь ответственном матче получиться у Бильбао может многое. 2:1, поставлю на них», — сказал Саприн в беседе с корреспондентом «Чемпионата».