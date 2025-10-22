Скидки
Погребняк: Воробьёв показывает внушительный результат в «Локомотиве»

Бывший нападающий «Зенита», «Фулхэма» и «Штутгарта» Павел Погребняк высказался об игре и результативности форварда московского «Локомотива» Дмитрия Воробьёва, который в этом сезоне забил девять голов в 16 играх на клубном уровне.

«Воробьёв показывает внушительный результат. «Локомотив» на первом месте. Один из лучших бомбардиров тоже играет в их команде, поэтому сезон складывается очень удачно для Воробьёва, Батракова, Баринова, для всех лидеров команды и для «Локомотива». Я пока не буду лестных слов говорить, пусть так же продолжают, а там посмотрим», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

