Бубнов: если бы не Тороп, ЦСКА от «Локомотива» получил бы ещё больше

Бывший игрок «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов оценил игру голкипера ЦСКА Владислава Торопа в центральном матче 12-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом» (0:3). В этой игре Тороп совершил три спасения — больше всех остальных вратарей клубов чемпионата России в 12-м туре.

«Вот слушай, да, обрати внимание на это и сделай выводы (Бубнов обращается к Торопу. — Прим. «Чемпионата»), чтобы этого не было [больше]. Потому что Тороп отыграл классную игру. Блин, если бы не Тороп, они бы получили ещё больше», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

После 12 туров в чемпионате России «Локомотив» набрал 26 очков и занимает первое место в турнирной таблице. ЦСКА заработал 24 очка и располагается на третьей строчке.