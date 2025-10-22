Бубнов: если бы не Тороп, ЦСКА от «Локомотива» получил бы ещё больше
Бывший игрок «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов оценил игру голкипера ЦСКА Владислава Торопа в центральном матче 12-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом» (0:3). В этой игре Тороп совершил три спасения — больше всех остальных вратарей клубов чемпионата России в 12-м туре.
Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17' 2:0 Воробьёв – 45+3' 3:0 Комличенко – 88'
«Вот слушай, да, обрати внимание на это и сделай выводы (Бубнов обращается к Торопу. — Прим. «Чемпионата»), чтобы этого не было [больше]. Потому что Тороп отыграл классную игру. Блин, если бы не Тороп, они бы получили ещё больше», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».
После 12 туров в чемпионате России «Локомотив» набрал 26 очков и занимает первое место в турнирной таблице. ЦСКА заработал 24 очка и располагается на третьей строчке.
