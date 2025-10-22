Скидки
Челси — Аякс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Мостовой похвалил «Кайрат» за ничью с «Пафосом» в ЛЧ после разгрома от «Реала»

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой высказался по итогам матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Кайрат» — «Пафос». Игра завершилась со счётом 0:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 0
Пафос
Пафос, Кипр
Удаления: нет / Коррея – 4'

«Эта игра была раньше остальных матчей. У «Пафоса» был ужасный момент — игрок из команды на четвёртой минуте получил красную карточку. Я был в шоке. Подошёл бы и спросил этого парня: «Зачем ты это делаешь? Куда ты прыгаешь ногой два метра в высоту?» Чуть не снёс голову пареньку из «Кайрата».

По идее, «Пафос» — неплохая команда. Посмотрите на их состав, там ни одного киприота нет. Играют португальцы и бразильцы. «Пафос» мог рассчитывать на положительный результат. Они выдержали и отстояли эту ничью. А «Кайрат» можно поздравить с ничьёй, с заработанным очком. Проиграть разгромно от «Реала», а потом набрать одно очко — тоже нормально», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

