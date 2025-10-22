Мостовой похвалил «Кайрат» за ничью с «Пафосом» в ЛЧ после разгрома от «Реала»

Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой высказался по итогам матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Кайрат» — «Пафос». Игра завершилась со счётом 0:0.

«Эта игра была раньше остальных матчей. У «Пафоса» был ужасный момент — игрок из команды на четвёртой минуте получил красную карточку. Я был в шоке. Подошёл бы и спросил этого парня: «Зачем ты это делаешь? Куда ты прыгаешь ногой два метра в высоту?» Чуть не снёс голову пареньку из «Кайрата».

По идее, «Пафос» — неплохая команда. Посмотрите на их состав, там ни одного киприота нет. Играют португальцы и бразильцы. «Пафос» мог рассчитывать на положительный результат. Они выдержали и отстояли эту ничью. А «Кайрат» можно поздравить с ничьёй, с заработанным очком. Проиграть разгромно от «Реала», а потом набрать одно очко — тоже нормально», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.