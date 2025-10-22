Александр Бубнов оценил шансы ЦСКА стать чемпионом РПЛ

Бывший игрок «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов оценил шансы московского ЦСКА на победу в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026. В матче 12-го тура армейцы уступили «Локомотиву» со счётом 0:3. Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Иван Абросимов.

«ЦСКА как был, так и будет бороться за чемпионство. Считаю, что они точно в тройке будут по итогам сезона», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. В следующем матче внутреннего первенства красно-синие сыграют с «Крыльями Советов» 25 октября.