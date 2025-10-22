Скидки
Челси — Аякс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Баранник: у Баринова есть лидерские качества, а в «Зените» отсутствует русскоязычный вожак

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Баранник прокомментировал информацию об интересе сине-бело-голубых к полузащитнику московского «Локомотива» Дмитрию Баринову.

«Профессионалы идут туда, где лучше, где чувствуют, что могут что-то выиграть, развиваться дальше. Возможно введение лимита, поэтому любой российский игрок становится очень ценным. Баринов — основополагающий футболист для «Локомотива». У него есть лидерские качества, которые сейчас необходимы «Зениту» в лице русского игрока. В команде отсутствует русскоязычный вожак», — сказал Баранник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

