Баранник: у Баринова есть лидерские качества, а в «Зените» отсутствует русскоязычный вожак

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Баранник прокомментировал информацию об интересе сине-бело-голубых к полузащитнику московского «Локомотива» Дмитрию Баринову.

«Профессионалы идут туда, где лучше, где чувствуют, что могут что-то выиграть, развиваться дальше. Возможно введение лимита, поэтому любой российский игрок становится очень ценным. Баринов — основополагающий футболист для «Локомотива». У него есть лидерские качества, которые сейчас необходимы «Зениту» в лице русского игрока. В команде отсутствует русскоязычный вожак», — сказал Баранник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.