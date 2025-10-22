Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Аякс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой: у Станковича есть контракт со «Спартаком» — бесполезно говорить о смене тренера

Мостовой: у Станковича есть контракт со «Спартаком» — бесполезно говорить о смене тренера
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможной тренерской перестановке в московском клубе.

«На данный момент не знаю, кто будет возглавлять «Спартак». У Станковича есть контракт с клубом. Бесполезно говорить о чём-либо. Можно сейчас гадать. «Спартак» вчера приехал вторым составом и обыграл «Динамо» Махачкала в Кубке России. Что-то никто сегодня ничего не говорит.

Можно сказать — да, никому не нужна была эта игра, но выиграли. Станкович первый раз появился на скамейке «Спартака». До этого он был пять игр на трибуне, команда, в принципе, тоже играла неплохо. Смысл сейчас говорить, кто и чего? Когда будет, тогда и будем говорить», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
«Это вообще трындец». Генич — о возможной замене Станковича на Гарсию в «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android