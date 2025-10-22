Мостовой: у Станковича есть контракт со «Спартаком» — бесполезно говорить о смене тренера

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможной тренерской перестановке в московском клубе.

«На данный момент не знаю, кто будет возглавлять «Спартак». У Станковича есть контракт с клубом. Бесполезно говорить о чём-либо. Можно сейчас гадать. «Спартак» вчера приехал вторым составом и обыграл «Динамо» Махачкала в Кубке России. Что-то никто сегодня ничего не говорит.

Можно сказать — да, никому не нужна была эта игра, но выиграли. Станкович первый раз появился на скамейке «Спартака». До этого он был пять игр на трибуне, команда, в принципе, тоже играла неплохо. Смысл сейчас говорить, кто и чего? Когда будет, тогда и будем говорить», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.