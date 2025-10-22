Скидки
Мостовой высказался о противостоянии «Спартака» и «Локомотива» в плей-офф Кубка России

Комментарии

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о предстоящем противостоянии «Спартака» и «Локомотива» в плей-офф Фонбет Кубка России. Команды встретятся на стадии 1/4 финала Пути РПЛ.

«Как узнал, что «Спартак» будет играть с «Локомотивом» в плей-офф Кубка России, это в принципе ничем не хуже и ничем не интересней (улыбается). «Локомотив» сейчас идёт в лидерах нашего чемпионата.

Поэтому здесь в принципе выбирать не приходится. Ты понимаешь, что попадаешь на одну или на вторую команду. Я не вижу какой-то принципиальной разницы», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

