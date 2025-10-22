Скидки
Челси — Аякс. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Бубнов назвал четыре команды, которые претендуют на чемпионский титул РПЛ

Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал четыре команды, которые будут претендовать на чемпионский титул Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. По состоянию на сегодняшний день лидирует в чемпионате «Локомотив», набравший 26 очков. Второе место занимает «Краснодар» (26), тройку лидеров замыкает ЦСКА (24).

— Я могу сказать тебе, кто будет претендовать на чемпионство. Вот смотри. «Зенит», «Краснодар», ЦСКА.

— «Локомотив» нет?
— Не, не, не, «Локомотив» [будет]. Вот четыре команды, [которые] 100 процентов будут [претендовать на титул].

— «Балтика»?
— Нет. Нет. Они не будут, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

