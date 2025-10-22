Бубнов назвал четыре команды, которые претендуют на чемпионский титул РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал четыре команды, которые будут претендовать на чемпионский титул Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. По состоянию на сегодняшний день лидирует в чемпионате «Локомотив», набравший 26 очков. Второе место занимает «Краснодар» (26), тройку лидеров замыкает ЦСКА (24).

— Я могу сказать тебе, кто будет претендовать на чемпионство. Вот смотри. «Зенит», «Краснодар», ЦСКА.

— «Локомотив» нет?

— Не, не, не, «Локомотив» [будет]. Вот четыре команды, [которые] 100 процентов будут [претендовать на титул].

— «Балтика»?

— Нет. Нет. Они не будут, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».