Челси — Аякс. Прямая трансляция
22:00 Мск
Футбол Новости

«Не понимаю никаких трактовок». Генич — о возможном пенальти в ворота «Локо» в игре с ЦСКА

«Не понимаю никаких трактовок». Генич — о возможном пенальти в ворота «Локо» в игре с ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Известный футбольный комментатор Константин Генич считает, что в ворота «Локомотива» должен был быть назначен пенальти в матче 12-го тура Мир РПЛ с ПФК ЦСКА. Железнодорожники обыграли соперника со счётом 3:0. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург).

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17'     2:0 Воробьёв – 45+3'     3:0 Комличенко – 88'    

«На что-то ЦСКА, конечно, наиграл, потому что хорошие подходы-моменты были. Момент Алеррандро с Карпукасом чего только стоит. Плюс я вообще не понял, почему не дали руку и пенальти за попадание Монтесу. Я просто не понимаю уже вообще никаких трактовок, потому что, бывает, назначают пенальти, как в Самаре в ворота «Зенита» — там мяч откуда-то попадает сюда в руку, или такие руки от груди Волкову, а здесь…» — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

